Barbie, con il selfie generator scoppia la mania dei poster (anche tra le star): ecco come creare il tuo meme e condividerlo sui social

È Barbie mania. Barbie il film, con protagonista Margot Robbie nel ruolo dell'iconica bambola e Ryan Gosling in quelli del lampadadissimo Ken, sta facendo impazzire il pubblico prima ancora di uscire nelle sale, perchè ora tutti possono diventare Barbie. Oltre al cast che è stellare (con il premio Oscar Helen Mirren che è la voce narrante, Will Ferrell che ha un ruolo importante, e Dua Lipa che è Barbie sirena i coloratissimi e glitteratissimi poster stanno facendo veramente impazzire i social.

Scoppia la Barbie mania

Il film uscirà nelle sale il 20 luglio 2023 ma dopo il trailer per tutti è possibile creare il proprio avatar a tema Barbie. L'idea è geniale e semplice. Chiunque, ma proprio chiunque, infatti può inserirsi nella locandina, scegliendo il colore che più gli piace per lo sfondo e i testi da far comparire attorno alla foto. E i meme invadono i social. E anche le star ne vanno matte. Così all'intenro del simbolo della Mattel ci sono finite Raffaella Carrà, Franca Leosini, Miranda Priestly. E Sandra Milo, la quale, attivissima su Instagram ha seguito il trend trasformandosi in Barbie rubacuori. E per ricordare la seconda stagione di Quelle brave ragazze da poco finita, la Milo accanto a lei ci ha messo anche Mara Maionchi e Marisa Laurito, rispettivamente Barbie Senza filtri e Sempre sorridente. E anche Tananai e Levante finiscono nel bollino della Mattel. Ma questi solo alcuni dei nomi delle star che sono diventati meme.

Barbie Selfie Generator, come funziona

Ma come si può unirsi al trend e creare il proprio poster personalizzato ispirato a quelli di Barbie? Esiste un generatore per realizzare i propri meme, senza dover ricorrere ad alcun programma di modifica. Si chiama Barbie Selfie Generator l'app (o il sito) che ti permette di scattare direttamente un selfie o caricare una foto, e aggiungere un motto a scelta tra quelli presenti nell'app oppure inserirne uno inventato. Ecco come usare il Barbie Selfie Generator. Apri il sito Barbie Selfie Generator; Premi il pulsante “Start“. Scatta un selfie o carica una foto dalla Galleria; Riposiziona la foto utilizzando i pulsanti dedicati: Fai clic sul pulsante della matita, per scegliere se vuoi essere una Barbie o un Ken e modificare la didascalia; Fai clic sul pulsante della tavolozza per scegliere il colore dello sfondo Clicca su “Continue”; Scarica il tuo meme e usalo dove e come vuoi. Il poster si può poi personalizzare mettendo una frase e scegliendo i colori di sfondo che si preferiscono. Cantare “Come on Barbie, let’s go party!” degli Aqua mentre si edita il proprio poster è facoltativo, ma potrebbe aiutare. Ora non ti resta che scegliere tu quale Barbie sei.