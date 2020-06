Diaco si arrabbia in diretta, gelo a Io e Te: «Se vuole condurre lei, le lascio le chiavi»

ROMA - Pierluigi Diaco s'infuria con l'ospite a Io e Te : «Se vuole condurre le lascio le chiavi del programma...». Gelo in studio. Oggi, durante la rubrica "Come nelle favole" dedicata alle storie d'amore delle coppie over, si è verificato un momento di imbarazzo. Mentre Diaco introduceva la coppia, la signora ha interrotto il conduttore, correggendolo: «Abbiamo due figli, non uno». Diaco replica seccato: «Signora se vuole condurre lei le lascio le chiavi della trasmissione...».



Non è tutto. La signora, che ha lavorato nel mondo dello spettacolo, racconta la sua storia d'amore e parla anche di una presunta visione.: «La censuro subito, io non voglio parlare di visioni su internet, perché possono inviare messaggi sbagliati, tanta gente è stata imbrogliata».

Su Twitter, il battibecco non è passato inosservato: «Oh mamma...».

