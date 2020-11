Detto Fatto sospeso? Dopo la "spesa sexy" il programma di Bianca Guaccero non va in onda. «Aperta un'indagine». Oggi la puntata di Detto Fatto, prevista alle 15.50 dopo il Question Time, non è andata in onda. Al suo posto, il film "Coroner".

La puntata del factual show condotto da Bianca Guaccero è saltata subito dopo il caso scoppiato in mattinata per il tutorial andato in onda ieri pomeriggio sulla "spesa sexy". Una valanga di polemiche ha travolto la trasmissione di Rai2, proprio nel giorno dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne.

Al momento la conduttrice non avrebbe rilasciato dichiarazioni sui suoi social. Come riporta l'Adnkronos, Rai2 avrebbe aperto un'indagine: «La Commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha scritto una lettera al presidente e all’amministratore delegato dell’Azienda di Servizio Pubblico per stigmatizzare quanto accaduto nel corso della trasmissione ‘Detto Fatto’ in onda ieri su Rai2, quando la nuova tutor presentata da Bianca Guaccero, Emily Angelillo, passeggiando sinuosamente portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12, spingendosi poi a prendere i prodotti sugli scaffali più alti alzando il ginocchio in modo "intrigante". Proprio ieri, alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. In particolare, oggi l’Ufficio di Presidenza della Bicamerale, riunitosi a Palazzo San Macuto, accogliendo una proposta del presidente Alberto Barachini, ha deciso all’unanimità di inviare la missiva ai vertici Rai ricordando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle donne, evidenziando quanto previsto dal Contratto di Servizio Rai-Mise, respingendo e condannando con nettezza gli stereotipi usati alla trasmissione di Rai2 sulla donna. In questa occasione è stata anche avanzata l’ipotesi di chiamare in audizione il direttore della rete Ludovico Di Meo».

