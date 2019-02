David Lynch, ritrovati 51 minuti inediti di "Blue Velvet": in maggio saranno pubblicati

«Sto rivedendo cose che pensavo fossero andate perdute», ha dichiarato Lynch, il cui ultimo lavoro è "Inland Empire - L'impero della mente". Il regista starebbe anche lavorando al progetto di un film sulla vita del musicista blues Robert Johnson.





La notizia è di quelle che fanno drizzare le orechie ai cinefili: il regista di culto David Lynch sta recuperando dali archivi 51 minuti inediti di "Blue Velvet", il suo film del 1986 con attori del calibro di isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern. Nel 2011 il cineasta aveva ammesso l'esistenza di questo materiale inedito, nel corso del venticinquesimo anniversario del film. Ora è stato annunciato che questo materiale sarà disponibile a maggio, insieme alla riedizione in 4K e Blue Ray del celebre film. The Lost Footage sarà accluso come contenuto speciale, assieme a un documentario, Blue Velvet Revisited, di Peter Braatz. Poiché per questa operazione non è stato lesinato nulla, ci saranno anche una colonna sonora alternativa e un nuovo trailer.