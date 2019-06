© RIPRODUZIONE RISERVATA

«è diventato il nuovo tormentone estivo, nella maggior parte delle discoteche italiane lo ballano tutti e grazie a Rtl sta diventando un grande successo». Così Cristiano Malgioglio parla del suo brano “Dolceamaro”, cantato con Barbara D’Urso, «riarrangiato e messo a nuovo». Ma non solo, tiene a sottolineare il cantautore, «il brano è diventato la sigla di questo gay pride e sono molto contento, è il pezzo che ha accompagnato tutti i gay pride. Sono stato a Padova e ho cantato al Village Pride mentre a Milano, parteciperò al gay pride il 29 giugno dove ci sarà un comizio del sindaco Sala e dove io canterò ai Magazzini Generali, una discoteca meravigliosa dove vanno poi tutti a ballare a fine manifestazione».“Dolceamaro” di Cristiano Malgioglio feat. Barbara D’Urso, «prosegue- è stato il leitmotiv per eccellenza di tutti i gay pride di quest’anno, tutti lo hanno cantato e ballato e sono molto contento perché è un pezzo di quasi 40 anni fa, è il primo disco che aveva inciso Barbara D’Urso con un discreto successo, ripreso e riarrangiato adesso è diventata una bella canzone. Anche perché adesso, non per essere polemico, in giro non ho sentito delle grandi canzoni italiane», conclude Malgioglio.