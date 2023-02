Cinque anni fa cantavano nelle loro canzoni di centri sociali. Ora si promettono amore eterno nella Città dei Fiori: «Oggi che è tutto così precario sposarsi è la cosa più punk che ci sia», dicono i Coma Cose. Nel backstage della sala stampa di Sanremo, dove hanno appena annunciato il loro matrimonio, Fausto Lama (Fausto Zanardelli, 41 anni) e California (Francesca Mesiano, 33), raccontano come si sono persi e poi ritrovati in questi mesi. Superando una crisi di coppia, quella che ha ispirato L'addio (la canzone in gara al Festival), che si è conclusa con un finale più lieto del previsto.

Cosa è successo?

F&C: «Una normale crisi di coppia, dopo tanti anni di convivenza. Sicuramente il fatto di essere una coppia anche sotto i riflettori ha inciso: ci è mancato vivere la nostra relazione in una sfera privata».

Come avete gestito le turbolenze?

F: «Io sono tornato a Gavardo, il paesino in provincia di Brescia dove sono nato e cresciuto. Francesca ha fatto la stessa cosa, tornando a Pordenone. Avevamo bisogno di riappropriarci delle nostre identità individuali. E ritrovare quell'alchimia senza la quale un progetto non ha senso di esistere».

Quanto è durata?

F: «Due settimane. Poi un giorno io le ho mandato il provino di una canzone, Sei di vetro, e quel pezzo ha fatto partire il nuovo album Un meraviglioso modo di salvarsi. La lontananza ci è servita a capire che ci mancavamo. È quello che vogliamo raccontare anche a livello estetico con la performance sul palco: cominciamo di spalle, prima di ritrovarci faccia a faccia e baciarci nel finale».

L'idea del matrimonio come è maturata?

C: «Qualche settimana fa si parlava di matrimoni. "Ma cosa ne pensi se ci sposassimo davvero?", gli ho detto. La proposta è arrivata da me, poi lui mi ha regalato questo anello».



La proposta vera e propria?

F: «Lunedì mattina. Alla vigilia della prima esibizione. Mi sono svegliato, sono andato in cucina a preparare la colazione e ho sistemato il pacchetto con dentro l'anello vicino al suo caffè. Poi sono andato a chiamarla».

Non avete pensato a una proposta in diretta sul palco, stile Fedez e Ferragni?

F: «No. Ho preferito fare tutto in intimità: mi sembrava una cosa troppo da fiction».

Francesca è incinta?

C: «No. Magari in futuro».

Avete già deciso dove e quando celebrerete le nozze?

F&C: «Non ancora. Ci penseremo dopo l'avventura sanremese».

In chiesa?

C: «No: sarà un'unione civile».