Celine Dion malata. La sorella: «Non ha più il controllo dei muscoli. La sua sindrome è rara, non troviamo cure efficaci»

Celine Dion sta sempre peggio.

La cantante, affetta dalla sindrome della persona rigida, un disturbo neurologico che ha un grave impatto sulla mobilità, «non ha più il controllo sui suoi muscoli», come racconta la sorella maggiore Claudette. Un anno dopo che la cantante di My Heart Will Go On è stata costretta a cancellare il suo tour mondiale lo scorso dicembre, sua sorella ha confessato che potrebbe passare un po' di tempo prima che Celine, 55 anni, ritorni sul palco.

Come sta

La condizione di Celine, che è progressiva e incurabile, fa sì che il corpo attacchi le proprie cellule nervose e abbia un grave impatto sulla mobilità. «Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata», ha detto Claudette a 7 Jours. «Ha sempre lavorato duro. Nostra madre le diceva sempre: "Lo farai bene, lo farai bene". Il suo obiettivo è tornare sul palco. In quale veste? Non lo so».

Nessuna cura efficace

Sebbene la ricerca su questa sindrome sia in corso, la sua rarità significa che i progressi sono stati lenti. «Le corde vocali sono muscoli, e anche il cuore è un muscolo - ha spiegato la sorella di Celine - Dato che si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche perché non ha colpito così tante persone». L'organizzazione benefica della famiglia di Celine, la Fondation Maman Dion, è stata inondata di messaggi di sostegno per la star. Claudette ha detto: «Alcune persone hanno perso la speranza perché è una malattia che non è ben conosciuta. Se solo sapessi quante telefonate riceve la Fondazione riguardo a Celine! Le persone ci dicono che la amano e pregano per lei. Riceve tanti messaggi, regali e crocifissi benedetti». Claudette ha precedentemente rivelato che, nonostante abbia lavorato con "i migliori ricercatori del settore", sua sorella ha visto pochi miglioramenti nella sua salute. Ha detto a Le Journal de Montreal: «Non riusciamo a trovare alcuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante».

Cos'è la sindrome della persona rigida



Le persone che soffrono della sindrome della persona rigida (SPS) possono trasformarsi in “statue umane”, avendo difficoltà nel camminare o nel parlare. La condizione, che si ritiene colpisca solo una persona su un milione, può anche portare a spasmi che generano una forza sufficiente a fratturare l’osso. Di solito, i pazienti vengono diagnosticati intorno ai 30-50 anni e sono per lo più donne. La star ha rivelato per la prima volta la sua diagnosi nel dicembre 2022 tramite un lacrimoso post su Instagram, e mesi dopo ha cancellato il suo tour mondiale, che avrebbe dovuto iniziare alla fine del 2023. A settembre è apparso su YouTube un video intitolato "La famiglia di Celine Dion rivela come sta morendo", in cui un narratore non identificato afferma che la sua malattia incurabile "sta progredendo molto rapidamente". Da allora il video è stato ripubblicato su TikTok, dove ha ricevuto più di 430.000 visualizzazioni. La clip ha innescato voci sui social media secondo cui l’artista vincitore del Grammy è ora costretto su una sedia a rotelle e ha difficoltà a muoversi. La sorella di Celine, tuttavia, ha negato che sia così. «So che moralmente, mentalmente, è forte. Non è affatto depressa… ha davvero la gioia di vivere. Ce la faremo». Per quanto riguarda le voci, Claudette ha detto: «Perché dicono che è su una sedia a rotelle? Perché dicono che aveva il cancro?». Nonostante il dolore, Celine Dion non ha rinunciato al suo progetto di tornare sul palco, secondo sua sorella.