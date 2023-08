Celine Dion e la sindrome della persona rigida, come sta l'artista? La sorella: «Non troviamo nessuna cura, le medicine non funzionano»

Celine Dion come sta? Dopo aver annullato il suo Courage Tour, lo scorso dicembre l'artista in un video ha rivelato di avere una rara malattia, la sindrome della persona rigida o SPR una patologia che provoca spasmi e dolori tali da impedirle di cantare. A maggio poi la Dion ha annunciato di dover cancellare il tour con grande dolore: «Mi dispiace di avervi deluso ancora una volta.

Celin Dion come sta? La confessione della sorella

Oggi a distanza di mesi la sorella maggiore Claudette in un'intervista a Le Journal de Montreal racconta delle condizioni di salute dell'artista: «Quando la chiamo ed è impegnata, parlo con nostra sorella Linda, che vive con lei, e mi dice che sta facendo di tutto per guarire. Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara. Ma non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Continuiamo però a sperare. La speranza è una cosa molto importante. Nonostante non abbiano trovato nulla che funzioni, lei ogni giorno lavora per cercare di mantenere in forma il proprio corpo».

Claudette poi spiega che il riposo per Celine è fondamentale: «Onestamente penso che abbia bisogno soprattutto di riposo. Va sempre al di sopra di tutto, cerca sempre di essere la più grande, la più forte, ma a un certo punto, il tuo cuoricino e il tuo corpicino ti parlano. È importante». Claudette ha rassicurato tutti, che Celine sta lottando duramente sottolineando che non meritava tutto quello che le sta accadendo: «Le ho anche detto: “So che sei orfana, so che sei vedova, so che sei una mamma single, ma con tutto quello che hai dato tornerà qualcosa di buono”»

L'annuncio della malattia

Era stata l'artista stessa a voler spiegare a dicembre scorso di stare male. Celine Dion aveva scelto un video diretto ai suoi fan per raccontarsi senza filtri. «Mi spiace di essermi presa così tanto tempo prima di darvi notizie. Come sapete sono sempre stata un libro aperto ma fino a ora non ero pronta a parlare di ciò che ho dovuto attraversare. È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama ‘Stiff-person syndrome’ (SPS, sindrome della persona rigida) che colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei»