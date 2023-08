Celine Dion come sta? «La malattia è peggiorata, non canterà più in pubblico e non riesce a uscire di casa». Le indiscrezioni

«Celine Dion non canterà mai più in pubblico»: l'indiscrezione sulla star malata è stata riportata da Radaronline. La sindrome della persona rigida di cui soffre la cantante canadese starebbe infatti peggiorando rendendola incapace di tenere concerti.

Il messaggio ai fan

«Mi dispiace di avervi deluso ancora una volta - aveva comunicato ai suoi fan - Sto lavorando duramente per recuperare le forze, ma andare in tour può essere davvero difficile anche quando sei al 100%. Non è giusto per voi ragazzi continuare a posticipare gli spettacoli, e per quanto mi spezzi il cuore, è meglio che cancelliamo tutto ora, fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo. E non vedo l’ora di rivedervi tutti».

Le speranze della famiglia

«Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante» aveva recentemente dichiarato la sorella di Céline, Claudette, a un giornale locale, mentre Linda, l'altra sorella, si è trasferita a casa di Celine per aiutarla.