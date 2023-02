Quali sono i 5 brani più ascoltati dagli italiani negli ultimi 10 anni? La classifica di Spotify non lascia dubbi

Il Festival di Sanremo è appena finito eppure la voglia di ascoltare la musica non passa mai. Il servizio di streaming musicale Spotify ha stilato una classifica con i 5 brani più ascoltati dagli italiani negli ultimi 10 anni. Gli artisti sono diversi male canzoni più acclamate sono quelle delle nuove generazioni: Millennials, Generazione X,Y e Z.







Il cielo nella stanza - Salmo feat. Nstasia

«Il cielo nella stanza» è un singolo del rapper italiano Salmo, pubblicato il 23 novembre 2018 come secondo estratto dal quinto album in studio Playlist. a canzone è dedicata a una prostituta.

Il cielo in una stanza racconta l'orgasmo, lo ha confermato di recente lo stesso Paoli: «È una canzone dedicata a un gesto umano, ma mistico, che proietta in una dimensione dove sei tutto e niente.

La canzone è stata pubblicata il 28 novembre 2018 e da allora ha collezionato diversi primati. Il disco Playlist ha collezionato oltre 43,8 milioni di stream in una settimana e più di 9,9 milioni nel giorno della sua uscita un vero record. Al momento la canzone conta 152 milioni di riproduzioni su Spotify.





Mi fai impazzire - Blanco

«Mi fai impazzire» è un singolo del cantante italiano Blanco e del rapper italiano Sfera Ebbasta, pubblicato il 18 giugno 2021.

Il brano è stato prodotto da Greg Willen e Michelangelo e si caratterizza per le sonorità pop sperimentali dove vengono unite influenze pop soul e pop punk, oltre ad incorporare distorsioni e riverberi vari. La critica specializzata ha anche evidenziato elementi synth pop, pur contraddistinto dalla presenza di chitarre distorte.

Nel testo della canzone di Blanco, è chiaro che il tema sia la gelosia, la rabbia e il fastidio che prova il ragazzo nel sapere che un certo «lui» continua a scrivere alla sua ragazza, e che in qualche modo occupa ancora un posto nella sua vita.

Il brano conta, al momento, quasi 156 milioni di ascolti su Spotify.





Notti in Bianco - Blanco

«Notti in bianco» è un singolo del cantante italiano Blanco, pubblicato il 23 luglio 2020 come primo estratto dal primo album in studio Blu celeste.

Il video, diretto da Simone Peluso, è stato reso disponibile il 30 luglio 2020 sul canale YouTube del cantante.

Il testo racconta e parla di una estate di passione con una ragazza che Blanco, però, ormai ha ferito e per questo anche perso. Una canzone d’amore da sound energico, duro tra ricordi, momenti nostalgici («Sopra quel balcone, eh, Ci ho passato l’estate, eh, E ho strappato mille pagine, baby, Per descriver le tue lacrime, eh, eh»).

Su Spotify la canzone conta poco più di 146 milioni di ascolti.





Una volta ancora - Fred De Palama feat. Ana Mena

Una volta ancora è un singolo del rapper italiano Fred De Palma pubblicato il 7 giugno 2019 come terzo estratto dal quinto album in studio Uebe.



Il brano, che è stato scritto insieme alla cantautrice Federica Abbate, vede la partecipazione della cantante spagnola Ana Mena.

«Una volta ancora» è una canzone romantica dai ritmi freschi ed estivi, del desiderio di stare insieme in una notte d’estate. Reggaeton e musica italiana si mischiano in un mash-up che è stato riprodotto più di 154 milioni di volte su Spotify.





Malibu - Sangiovanni

«Malibu» è un singolo del cantante italiano Sangiovanni, pubblicato il 17 maggio 2021 come quinto estratto dal primo EP eponimo.

Il brano è stato scritto da Alessandro La Cava e Dardust, con quest'ultimo che ne ha curato la produzione sotto lo pseudonimo di Dardust. Musicalmente Malibu è una canzone pop con un ritornello dalle sonorità dance.

Il testo parla di una storia tra due giovani innamorati che litigano, bisticciano ma poi non riescono a stare lontano l'uno dall'altra, in cui le montagne russe diventano metafore degli alti e bassi: «Siamo sulle giostre / salgo io poi sali pure tu / mentre guardiamo dall’alto / mezzo continente / Se vuoi ti compro tutta Malibù».



Il brano conta più di 130 milioni di riproduzioni su Spotify.