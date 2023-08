Chi è Candelaria Solorzano Ayusa, la nuova "Gatta Nera" del "Mercante in fiera" di Pino Insegno

Candelaria Solorzano Ayusa sarà la nuova "Gatta Nera" per la nuova edizione del Mercante in fiera di Pino Insegno, in onda su Rai 2 dal 18 settembre. L'anticipazione viene dal sito DavideMaggio.it, il nuovo volto femminile del programma è una modella argentina.

Chi è

La modella ha 28 anni e più di 70mila follower su Instagram. Il ruolo che interpreta, nelle prime edizioni del programma era stato affidato ad Ainette Stephens.

La polemica

Pino Insegno aveva replicato che i rapporti con la modella erano rimasti amichevoli e che non aveva alcuna intenzione di offenderla.