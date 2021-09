Cameron Diaz e Drew Barrymore, la foto senza filtri fa il pieno di like: «E' bello invecchiare con eleganza»

Non hanno paura di mostrare qualche ruga o qualche chiletto in più in un mondo - quello di Hollywood - dove invecchiare "naturalmente" non è affatto semplice. E invece Drew Barrymore, 46 anni, e Cameron Diaz, 49, indimenticabili Charlie's Angels degli anni 2000, si mostrano in pace con la loro età in uno scatto su Instagram che ha fatto il pieno di like.

APPROFONDIMENTI PERSONE Britt Ekland, l'ex bond girl pentita dei ritocchini: «Il... CINEMA Gwyneth Paltrow riduce i suoi impegni sul set: «Non amo... LE DICHIARAZIONI Cameron Diaz e il ritiro dalle scene: «Finalmente pace, ora... SPETTACOLI Gli attori di Hollywood che hanno detto addio al cinema

La foto ha avuto oltre 1,4 milioni di mi piace con molti commentatori che hanno sottolineato con gioia che l'immagine non sembrava essere pesantemente modificata. «Adoro vedere le mie celebrità preferite di Hollywood invecchiare con tale grazia e bellezza», ha scritto un fan.

Britt Ekland, l'ex bond girl pentita dei ritocchini: «Il mio aspetto è distrutto e ho rovinato la mia carriera»

Altre star hanno anche condiviso il loro supporto per Barrymore e Diaz. Da Gwynet Paltrow a Kristen Bell che ha definito le co-star di "Charlie's Angels" "cuties" alla designer Justina Blakeney che ha scritto "due bellezze dentro e fuori".

Cameron Diaz è apparsa diverse volte nell'omonimo talk show di Drew Barrymore, l'ultima mercoledì scorso quando l'attrice, che ora è proprietaria di un'azienda di vino vegano e biologico, ha pubblicato la foto. Le due hanno recitato insieme con Lucy Liu nel remake della commedia d'azione del 2000 di "Charlie's Angels", ma Barrymore ha rivelato che lei e Cameron sono diventate amiche anni prima di girare il film. «Ci siamo incontrate quando avevo 14 anni e lei 16. Stavo lavorando in una caffetteria e lei era una modella junior - ha detto Barrymore durante un Instagram Live a maggio - Lei è ancora la mia migliore amica».