Bruno Barbieri non farà parte del cast di "Ballando con le Stelle". «Tutto saltato all'ultimo minuto». Ecco perché

Il cast di "Ballando con le Stelle" è stato svelato solo in parte grazie ad alcune anticipazioni sui canali social ufficiali della trasmissione. Per adesso, i sei concorrenti ufficiali sono Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi e Paola Perego. Da qualche giorno, inoltre, si parlava della possibile presenza di Bruno Barbieri, che sembrava essere quasi certa.

Ma qualcosa sembra essere andato storto.

Ballando con le Stelle, Paola Perego è la sesta concorrente ufficiale: ecco chi sono gli altri vip nel cast (e quando comincia lo show)

Perché Bruno Barbieri non parteciperà a "Ballando"?

Bruno Barbieri era uno dei concorrenti più attesi a "Ballando con le Stelle", ma la partecipazione dello chef stellato pare ormai saltata a causa di alcuni impegni lavorativi. A rivelarlo è stato Dagospia: «Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok. Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Bruno Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di 4 Hotel. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata».