Britney Spears per la prima volta usa «liberate Britney» dopo la vittoria in Tribunale contro il padre

Free Britney. Liberate Britney Spears. Per la prima volta la cantante statunitense ha usato l'hashtag #FreeBritney in un post su Instagram. «Sto arrivando, gente... sto arrivando!!!!!», ha scritto nella didascalia del suo ultimo post, in cui ha inserito anche un'emoticon con un dito medio. «Mi sento riconoscente e fortunata – ha aggiunto –. Grazie a tutti i fan per il vostro supporto... non avete idea di cosa significhi per me essere supportata!!! Dio vi benedica!». Nel video pubblicato sul suo account la Spears festeggia andando a cavallo e lanciandosi in diverse capriole sull'erba per festeggiare la decisione del tribunale di permetterle di scegliere un nuovo avvocato.

APPROFONDIMENTI LA LETTERA Britney Spears «vuole ritirarsi ufficialmente»: il... IL CASO Britney Spears, la misteriosa telefonata al 911 contro gli abusi. La... IL CASO Britney Spears, l'ex marito Kevin Federline la difende:... LOS ANGELES Britney Spears in tribunale contro la "tutela" del padre:... LOOK DA STAR Britney Spears è tornata, il mini abito argento sul red carpet...

Britney Spears «vuole ritirarsi ufficialmente»: il manager della popstar si dimette dopo 25 anni

Here’s why Britney has been cartwheeling with glee https://t.co/QQ0n5mn1IS — The Independent (@Independent) July 15, 2021

Britney Spears, il nuovo avvocato

Il nuovo avvocato di Britney Spears ha detto ieri sera si aver intenzione di chiedere a un tribunale di Los Angeles che la tutela della cantante, che la priva di gran parte della sua autonomia, sia tolta al padre «il prima possibile». «Depositerò al più presto una richiesta per rimuovere il signor Spears» da questo ruolo, come chiesto dalla regina del pop, ha affermato Mathew Rosengart. Britney ha definito infatti «abusante» il provvedimento a cui è sottoposta.

Le reazioni dei fan

Quando i fan si sono accorti che Britney Spears ha usato per la prima volta l'hashtag #freebritney si sono scatenati in una valanga di commenti e di like. A supportare la cantante statunitense anche tante star di Hollywood e suoi colleghi. Tra cui Ariana Grande: «Tu sei così amata e supportata 🤍», ha commentato. Mentre lo scrittore Chris Stedman ha inserito: «Ti amiamo tutti e ti supportiamo!». Infine, l'account dei fan, britneysgram, ha rilanciato: «Non ti guardare indietro e continua ad andare avanti. #FREEBRITNEY». Rievocando la frase di una delle sue canzoni.