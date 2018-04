Isola, il dramma segreto di Bianca Atzei: lo rivela la mamma in diretta

di Emiliana Costa

è stata una delle protagoniste indiscusse della puntata di ieri sera dell'. La cantante sarebbe stata accusata dai compagni di non prendere mai una posizione e sarebbe scoppiata in lacrime.A quel punto sarebbe intervenuta, che le avrebbe detto: «Non ti vedo ancora come la persona forte che vorrei vedere». Ma a quel punto sarebbe arrivato l'urlo della mamma di Bianca, seduta nel pubblico: «Sei forte Bianca, sono orgogliosa di te. Stai zitta un attimo: tre anni fa hai subito una cosa in ospedale che sappiamo solo io e te. Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così. Fregatene di tutto e pensa a te stessa, figlia mia. Basta. Basta, devi smetterla di piangere». E la cantante avrebbe risposto: «Lo so mamma, è che quando mi succedono certe cose mi riviene in mente tutto. Io so che non dovrei piangere ma non ce la faccio, io non voglio litigare con nessuno».