Belen Rodriguez fuori da Le Iene? Ecco chi prenderà (presumibilmente) il suo posto: il retroscena

Belen Rodriguez fuori da Le Iene? Lo show di Davide Parenti sembra non trovare un "fedele" padrone di casa. Dopo l'improvviso addio di Teo Mammucari, ora pare che anche la showgirl argentina dopo due anni sia stata messa alla porta. Ovviamente per il momento si parla solo di indiscrezioni (a firma TvBlog). Secondo quanto si apprende al posto della compagna di Stefano De Martino a Italia1 potrebbe arrivare Veronica Gentile, conduttrice di "Controcorrente" il talk del mercoledì sera di Rete4.

Belen via da Le Iene? L'indiscrezione

Orfana del suo programma veronica gentile si troverebbe così costretta a cercare altre strade da battere, si era parlato di un possibile passaggio in Rai ma ora la voce (che è solo una voce, ma si sta facendo forte a Cologno Monzese) la vede alla conduzione de Le Iene. Non si esclude però neanche una possibile co-conduzione tra Belen e veronica. Non ci resta che attendere