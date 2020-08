Barbara D'Urso torna in tv, l'annuncio su Instagram: «Conto alla rovescia». Ecco le date di Pomeriggio 5

Barbara D'Urso torna a settembre in televisione con tutti i suoi programmi e ne dà annuncio sui social con un post decisamente sexy. Barbara in bikini in piscina e con il decolleté in bella vista annuncia che tornerà presto in televisone: "Conto alla rovescia" scrive la D'Urso aggiungendo un cuore e scatenando gli applausi dei tantissimi fan che la aspettano con ansia. Migliaia di like e commenti. Il 7 settembre tornerà su Canale 5 con Pomeriggio 5.

«Dal 7 settembre ripartiamo». Con un'intervista al Corriere della Sera, Barbara D'Urso aveva già messo a tacere una volta per tutte le voci che parlavano di un avvicendamento tra lei e Alfonso Signorini e conferma tutti i suoi programmi di punta: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Grande Fratello NIP .



Gli impegni per Barbara non mancano come al solito, dato che la settimana successiva riaprirà i battenti “Domenica Live”, interrotta la scorsa edizione per l’emergenza coronavirus. All'appello risponderà anche l’appuntamento in prima serata di “Live – Non è la d’Urso”, che ha salutato gli spettatori solo lo scorso giugno.

