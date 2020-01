Grande fratello Vip, Barbara Alberti in ospedale dopo lo sfogo contro Signorini: «Sa solo screditarmi»

Barbara Alberti è in ospedale. Dopo l'assenza misteriosa dalla casa del Grande Fratello Vip, la produzione ha chiarito che la scrittrice è uscita per fare degli accertamenti medici in ospedale. L'annuncio dato su Twitter non chiarisce però quando, e se la, 76enne, protagonista di questa nuova edizione del reality, tornerà.

Barbara Alberti, lite con Signorini al Gf Vip: «Voglio lasciare il gioco». Lui: «Non essere maleducata»



Gli ultimi giorni nella casa per Barbara non sono stati semplici e lei stessa aveva lamentato un malessere dovuto alle decisioni della produzione, scagliandosi anche contro il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Ad innervosire la Alberti sono stati i montaggi fatti per la messa in onda delle pillole del programma, in cui, secondo un suo parere, lei apparirebbe in modo molto diverso dalla realtà: «Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me», ha dichiarato nella casa.

Barbara si è poi sfogata fino in fondo: «Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua». La sua indignazione pare sia nata dal fatto che crede che venga denigrata in pubblico, anche dallo stesso conduttore al quale rivolge accuse precise: «Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va».

