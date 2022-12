Ballando, vince Costamagna: gelo in studio e scoppia la polemica: «Aveva ragione Selvaggia Lucarelli, tutto preparato»

ROMA - Ballando con le Stelle, la coppia vincitrice dell'edizione 2022 è quella formata dalla giornalista Luisella Costamagna e dal maestro Pasquale La Rocca. Ma al momento della proclamazione su Twitter scoppia la polemica: «Tutto preparato vergogna, aveva ragione Selvaggia Lucarelli». Ma andiamo con ordine.

Ieri sera, venerdì 23 dicembre, si è disputata la finalissima di Ballando con le Stelle. Finalissima molto attesa anche per il clima di "tensione" che si era creato tra i giurati nel corso delle puntate: da una parte Selvaggia Lucarelli - che ha più volte denunciato una presunta parzialità della giuria in favore di alcuni concorrenti come Iva Zanicchi e Luisella Costamagna (rientrata con il ripescaggio) - e tutti gli altri.

Ma cosa è successo ieri sera? Dopo il ritiro di Gabriel Garko, la più papabile per la vittoria era la coppia formata dal modello Alessandro Egger e Tove Villfor, molto apprezzati da tutta la giuria fino a quel momento. Ma nel corso della puntata Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina: «Stasera la giuria scaricherà Egger». E in effetti allo scontro diretto la giuria (tranne Selvaggia e Mariotto) gli preferisce Rosanna Banfi.

Ma è al momento di proclamare il vincitore che scoppia il caso. Prima del verdetto Milly Carlucci annuncia: «Non vi basate sui voti che vedete sui social perché alcuni non sono validi». In quel momento infatti sui social Egger ha una vittoria schiacciante su Costamagna. Poi c'è il voto (segreto) della giuria, ma anche in quel caso Selvaggia lancia una frecciatina: «Io mi prendo la responsabilità e dico che ho votato Egger». Alla fine, sarà Luisella Costamagna a vincere la super coppa e su Twitter è esplosa la polemica. «Mai vista proclamazione più fredda, c'è stato il gelo in studio. Era tutto preparato». E ancora: «Aveva ragione Selvaggia, hanno voluto far vincere Costamagna, Egger aveva il 60% dei voti sui social». In tanti insomma si dicono delusi dal verdetto: «Non guarderemo più Ballando».

Su Twitter Ballando è primo in trend e Selvaggia Lucarelli chiosa con un post in piena notte: «E' tutto un Costamagna magna».