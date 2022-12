Ballando con le Stelle, tutto pronto per la finale di stasera: ospite d'onore, classifica e scaletta. Le anticipazioni

É arrivato il giorno della finale di Ballando con le Stelle. Stasera in tv, su Rai 1, Milly Carlucci decreterà il vincitore della diciassetesima edizione del talent di danza che vede protagonisti i vip. A decidere chi alzerà la coppa sarà la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ma come sempre il giudizio finale spetterà al pubblico.

Ballando con le Stelle, tutto pronto per la finale di stasera

Ecco quale sono le coppie rimaste in gara: Gabriel Garko - Giada Lin, Alex Di Giorgio - Moreno Porcu, Ema Stokholma - Angelo Madonia, Iva Zanicchi - Samuel Peron, Luisella Costamagna - Pasquale La Rocca, Alessandro Egger - Tove Villfor e Rosanna Banfi con Simone Casula.

Nella finale spazio anche a una coreografia speciale. Stasera si esibiranno tutti i maestri di Ballando con le stelle, impegnati in gruppo sulle note di un emozionante medley, affidato alla Big Band di Paolo Belli.

Riccardo Cocciante ospite d'onore

L'ospite d'onore che stasera scenderà in pista è Riccardo Cocciante chiamato da Milly Carlucci per la serata più attesa dai fan di Ballando con le Stelle. L'artista italo-francese stasera celebra il ventennale dell’opera Notre dame de Paris, scritta da lui e tradotta in nove lingue.

La classifica

Ecco la classifica da cui le coppie in gara partono stasera. Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno 30 punti. Alessandro Egger e Tove Villfor: 25 punti. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu: 20 punti. Gabriel Garko e Giada Lini: 15 punti. Iva Zanicchi e Samuel Peron: 10 punti. Rosanna Banfi e Simone Casula: 5 punti. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: ripescati, a 0.