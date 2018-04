Dopo 12 anni di corteggiamento, con noi Gabriel Garko. Il nostro bellissimo ballerino per una notte si esibirà in un tango caliente #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/LiJZJaq6Gd — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 14 aprile 2018

Quanti cuoricini ❤️ per la strepitosa esibizione di Gabriel Garko #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/s8QtsO9ouD — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 14 aprile 2018

è stato ospite il ballerino per una notte della puntata di ieri di, ma ai telespettatori non è sfuggito che l'attore ha nascosto per tutto il tempo il volto. Nessuna inquadratura di primo piano, un mistero poi svelato da«Hai rischiato di darmi buca perché non sta ancora bene e invece alla fine sei venuto», ha raccontato la Carlucci svelando il mistero del volto coperto e spiegando perché durante la chiacchierata e la performance Garko non ha mai porto la guancia. L'attore si è sottoposto a un'operazione e ha ancora la faccia gonfia.Sulla pista si è esibito in un tango incredibile e sensuale che ha convinto tutti i giurati. A palette alzate erano tutti dieci, manon gli ha risparmiato una battutina: «Sei più bravo come ballerino che come attore». «Almeno non mi hai detto di darmi all'ippica», la replica. Poi l'invito a partecipare alla prossima edizione e la gaffe: «Vuoi dire che dovrei ballare invece di fare l'attore? Io da piccolo dovevo fare il ballerino, ma mi avevano dato una bambina brutta e cicciona!». Gelo in studio.