Ballando con le Stelle, il nuovo cast: tra le coppie in gara anche l'ex di Diletta Leotta

Ballando con le Stelle, svelato il cast: ecco tutte le coppie in gara. C'è anche l'ex di Diletta Leotta. Tutto pronto per la quindicesima edizione di Ballando, condotto come sempre da Milly Carlucci, che andrà in onda su Rai1 da sabato 12 settembre. Sull'account Instagram del programma sono stati svelati tutti i vip e i mastri con cui faranno coppia.

Barbara Bouchet, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Lina Sastri, Daniele Scardina, Vittoria Schisano e Tullio Solenghi. Sono i dodici vip che faranno parte della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra loro tanti volti super noti come la Bouchet, Elisa Isoardi, Costantino Della Gherardesca e Alessandra Mussolini, ma anche tante sorprese. Ad esempio Rosalinda Celentano, la più ribelle delle figlie di Adriano Celentano, oppure lo sportivo Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Sull'account Instagram di Ballando sono stati svelati anche gli abbinamenti con i maestri:

Alessandra Mussolini - Mykael Fonts

Antonio Maria Catalani -Tove Villfor

Barbara Bouchet - Stefano Oradei

Costantino Della Gherardesca - Sara Di Vaira

Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina

Elisa Isoardi - Raimondo Todaro

Gilles Rocca - Lucrezia Lando

Lina Sastri Simone - Di Pasquale

Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini - Veera Kinnunen

Rosalinda Celentano - Samuel Peron

Tullio Solenghi - Maria Ermachkova

Vittoria Schisano - Marco De Angelis

