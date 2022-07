Caterina Balivo piena di impegni, terzo programma su La 7: condurrà un game show

Caterina Balivo sbarca su La 7 con un game show prima del tg di Enrico Mentana. Il nuovo palinsesto, spiega il presidente Urbano Cairo, che «funziona molto bene» e ci pone «dal 2019 come sesta rete del Paese, dalle 20.30 alle 22.30 stabilmente davanti a Rete4». Per quanto riguarda le cose principali - dice - è tutto confermato a partire dalla domenica con Non è l'Arena di Giletti, lunedì spazio alla fiction, confermato DiMartedì, al mercoledì Atlantide, giovedì Piazzapulita e venerdì Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e tutta la squadra che ha rinnovato per tre anni». Sabato pomeriggio calcio femminile di serie A.

APPROFONDIMENTI ESTATE IN TV Caterina Balivo, due nuovi programmi tv per lei sulle mamme single e... SULLO SCHERMO Caterina Balivo torna con "Chi vuole sposare mia mamma".... DA COPIARE Il cameo è il gioiello dell’estate: da Rihanna a Sarah... IL DETTAGLIO Caterina Balivo, Roberta Capua, Carolina Rey e Samanta Togni: nuove a... TELEVISIONE Rai, quattro nuovi show per l'estate: ecco cosa vedremo in tv

La popolare conduttrice è super impegnata: la sua vita professionale la vede già in pista con due programmi su Tv8 e Rai2. Dal 21 giugno conduce in prima serata il romantico e inedito dating show «Chi vuole sposare mia mamma?», mentre il 28 e 29 luglio (e poi ogni giovedì in seconda serata) approderà su Rai2 per condurre «Help - Ho un dubbio».