Back to school, al via la seconda stagione: chi sono i concorrenti, i maestrini e i professori del programma di Federica Panicucci

Da oggi, mercoledì 5 aprile, comincia su Italia 1 la seconda stagione del programma televisivo Back to school con la conduzione di Federica Panicucci, al posto di Nicola Savino. Insieme a lei vedremo la seconda new entry: Gianluca Scintilla Fubelli, nei panni del capoclasse indisciplinato.



In Back to school i ruoli sono rovesciati. 30 ripetenti famosi e adulti, tornano sui banchi. Per rifare per superarel'esame di quinta elementare. A prepararli agli esami, puntata dopo puntata, i Maestrini...





I concorrenti di stasera sono: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. Prima seguiranno le lezioni dei Maestrini, che li interrogheranno. Poi andranno nell'Aula Magna, per rifare l'esame di quinta elementare.



Nel cast di Back to School ci sono, però, soprattutto loro. 13 bambini, i Maestrini, di un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Il loro compito è quello di far apprendere le materie d'esame e seguire passo dopo passo i 30 Ripetenti. Ogni lezione diventerà per i Maestrini una sfida: il loro compito sarà istruire a dovere i Ripetenti sulle materie previste e sull'intero programma scolastico.





C’è anche una speciale Commissione formata da cinque veri maestri delle elementari che dovrà mettere alla prova i Ripetenti con interrogazioni ed esame finale. Per i Ripetenti si troveranno a vivere due possibili scenari del loro percorso scolastico. Da una parte la promozione e ottenere il diploma, oppure essere rimandati alla prossima puntata.