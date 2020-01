Australia, Elton John dona 1 milione di dollari: da Di Caprio alla Kidman, tutti i vip solidali

L'Australia va a fuoco, ma i vip non restano a guardare. Da Nicole Kidman a Leonardo Di Caprio, da Elton John a Kylie Minogue, sono numerose le star internazionali - australiane e non - che si sono mobilitate in prima persona per offrire il proprio supporto all'isola devastata dagli incendi. Elton John ha annunciato nel corso di un concerto a Sydney di essere pronto a donare 1 milione di dollari per i soccorsi: «Sono senza parole di fronte al lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari - ha detto al suo pubblico - Questo è un paese magnifico, che ho visitato spesso dalla prima volta, nel 1971. Amo questo paese e quello che sta succedendo mi spezza il cuore, quindi dobbiamo unirci e combattere. Questa è la mia parte».

Climate change is real 💔🌎 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 3, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:17

Anche Nicole Kidman e suo marito Keith Urban hanno fatto la propria parte, donando 500mila dollari al Rural Fire Service, incitando i propri follower a fare un piccolo sforzo per aiutare la popolazione australiana in difficoltà. Sui social gli appelli non si contano: la cantante, Kim Kardashian e tanti altri vip stanno provando a sfruttare la loro popolarità per sensibilizzare il resto del mondo su ciò che sta accadendo in Australia. Il bilancio delle vittime è salito a 26 dopo la morte di un altro pompiere, mentre sono migliaia gli sfollati.