Arrigo Vecchioni, chi era il figlio del cantante Roberto Vecchioni. Dalla malattia del fratello alla scrittura: il ritratto

Arrigo Vecchioni, addio al figlio di Roberto Vecchioni. Ad annunciare la scomparsa del ragazzo è stato il padre con un breve post sul proprio profilo social. «Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio», ha scritto il cantautore brianzolo. Arrigo era il secondo dei quattro figli del di Roberto, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, , Vecchioni ha invece avuto la sua primogenita, Francesca.

Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria Colombo, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo, malato di sclerosi multipla. Nel 2011 Vecchioni aveva partecipato alla manifestazione Giochi Senza Barriere alla Villa Comunale di Napoli, organizzata dall'associazione Tutti a scuola, che da sempre lotta per i diritti dei ragazzi disabili. E nello stesso anno diventa testimonial AISM nella campagna Una mela per la vita.

La famiglia

La moglie Daria Colombo, invece, Dopo una laurea in lettere moderne presso l'Università di Padova, si è specializza in storia del teatro. Tra il 1975 e il 1980, ha lavorato negli ambiti teatrale, cinematografico e televisivo, collaborando con alcuni grandi nomi dei vari settori come Florestano Vancini, Pasquale Festa Campanile, Giancarlo Nicotra, Adriano Celentano. Studiosa di scenografia e architettura d'interni, ha svolto anche la professione di art director per case discografiche quali EMI, Polygram, Sony Music e Universal Records, grazie alla quale ha avuto l'occasione di incontrare il futuro marito.

Daria è anche una giornalista e saggista ed ha collaborato con quotidiani quali Corriere della Sera e L'Unità, col mensile Maxim e con la Rai, dove ha partecipato alla realizzazione di vari programmi; tra gli altri “I Grandi processi” con Sandro Curzi e Franca Leosini (1996) di cui è coautrice per RAI 1 e lo speciale “68 e dintorni” (1998) per RAI 3, di cui è autrice unica. Nel febbraio 2011, il marito l'ha ringraziata in diretta e le dedica la vittoria al festival di Sanremo.