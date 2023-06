Arisa (ancora) sulla Meloni: è bufera. Chi è la cantante? Età, fidanzato, il pensiero del suicidio e i "ritocchini": l'artista stasera ospite da Ranieri

Arisa ad Tutti i sogni ancora in volo. Torna stasera in tv, venerdì 2 giugno, su Rai 1 alle 21.25 Massimo Ranieri con l'ultimo appuntamento di Tutti i sogni ancora in volo, il grande show che vuole omaggiare il "varietà" di una volta. chi è Arisa.



Chi è Arisa

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante nata il 20 agosto 1982 a Genova. Conosciuta semplicemente con il nome grazioso di Arisa, il vero nome della cantante è Rosalba Pippa. Nata a Genova il 20 agosto 1982, l’età che ne corrisponde è di 40 anni ed è alta 1 metro e 61 centimetri. Nonostante la sua città natale sia in terra ligure, Rosalba è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Cresciuta in una famiglia numerosa composta da padre, madre e due sorelle, l’amore per la musica l’ha accompagnata fin da piccola. A soli 4 anni, infatti, ha partecipato al suo primo concorso canoro, senza sapere che un giorno sarebbe diventata una delle ugole d’oro della musica italiana. Conseguito il diploma al Liceo Pedagogico ha svolto diversi lavori, tra cui quello della baby sitter. Ma un bel giorno la sua vita ha cominciato a prendere una nuova strada, dando il via a una carriera sensazionale, che tutti conosciamo. Prima però vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

La carriera

Già a 4 anni partecipa al suo primo concorso canoro, “Fatti mandare dalla mamma” di Gianni Morandi. Si diploma al liceo pedagogico e inizia a lavorare: fa la cameriera, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista. Arisa nel 2008, insieme a Simona Molinari, vince SanremoLab ed ottiene il diritto a gareggiare nel 59° Festival di Sanremo vincendo nella categoria Proposte. Il brano presentato, “Sincerità”, ancor prima della finale è in testa alla classifica iTunes. Segue l’omonimo album che raggiunge quinta posizione nella classifica. Nel 2010 torna sul palco di Sanremo nella sezione artisti dove si esibisce in “Malamorenò” che è anche il titolo del suo secondo album. Arisa diventa anche giudice nel popolare talent show “X Factor” a fianco di Morgan, Elio e Simona Ventura e nello stesso anno si cimenta nel ruolo di Chiara in “Tutta colpa della musica” nel film di e con Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Marco Messeri, Elena Sofia Ricci e Debora Villa. La sua avventura col cinema continua recitando in “La peggior settimana della mia vita” con Fabio De Luigi, Cristina Capotondi, il film per il quale scrive un brano della colonna sonora.

Vita Privata

Arisa ha 40 anni. Nella sua vita privata, il musicista Giuseppe Anastasi è stato un punto fondamentale. Oltre ad essere il suo fidanzato storico, ha firmato anche molti dei suoi brani. Nel 2010 però la loro relazione si è interrotta, anche se il loro rapporto professionale è poi proseguito. Per due anni, dal 2014 al 2016, è stata fidanzata con Lorenzo Zambelli, il suo manager. La cantante ha trovato poi un nuovo compagno in Andrea Di Carlo, agente di tanti volti del mondo dello spettacolo, tra cui Can Yaman. Il manager le ha chiesto di sposarlo. Tuttavia dopo un periodo di alti e bassi, fatto di diversi tira e molla, la cantante è tornata single. Poi il flirt, dopo Ballando con le Stelle, con il ballerino Vito Coppola, ma pare anche questa storia sia naufragata.

I ritocchi estetici

Arisa negli anni è cambiata molto. Ha dichiarato lei stessa di essersi sottoposta più volte a piccoli interventi di chirurgia estetica per «piacere agli altri». «Ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?» ha raccontato al Corriere della Sera.

Il pensiero del suicidio

In una sua intervista a Pierluigi Diaco a Ti sento ha dichiarato di avere pensato anche al suicidio: «Ho pensato di sottrarmi alla vita. Credo che un po’ tutti lo pensiamo. Però poi io sono una ragazza di fede. E lo sono anche in questa ottica. C’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che nel dopodomani (inteso il futuro) c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo» ha detto.

Le dichiarazioni sul genere sessuale

Parlando poi di vita dopo la morte, la cantante sempre nell'intervista rilasciata a Diaco dichiara di credere nella possibilità di una seconda vita e di voler rinascere come ermafrodita. «Battiato - afferma Arisa - mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita, la reincarnazione e tutte queste cose. E io invece spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un’ermafrodita». «Perché?», chiede Diaco. «Perché così sei tutto», risponde Arisa. «Fisicamente mi piacerebbe essere un’ermafrodita», aggiunge. «Una cosa è di testa e una cosa è fisicamente», conclude.

La bufera per le parole su Giorgia Meloni

Le parole di Arisa ospite di Peter Gomez a La Confessione su Nove su Giorgia Meloni sul tema Lgbtq+ hanno scatenato la bufera. Il presidente del Consiglio, ha detto la cantante, «mi piace perché ha molta ca***mma». E Arisa, che è stata madrina del pride nel 2022, rispetto alle idee del premier ha spiegato che certo «non sono posizioni aperte le sue, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno». Dichiarazioni quelle di Arisa che hanno scatenato il popolo social. Poi l'artista decide, su suggerimento del suo manager, di non andare al Gay pride di quest'anno ma la polemica non si spegne.

Luxuria, la stoccata ad Arisa che rinuncia al Gay Pride: «La prossima volta andrà dalla Meloni? Basta fare la vittima, è una sua decisione»

Così Arisa torna su Instagram per spiegare come stanno le cose, dal suo punto di vista: «Ho deciso di parlarvi senza intermediari e prendermi la responsabilità delle mie parole», racconta Arisa sui social chiarendo quale sia il suo punto di vista su una serie di tematiche di profonda attualità e che riguardano la comunità LGBQT+. «Io vi voglio bene, tanto, siete la mia vita. Non ci facciamo depotenziare, mettiamoci una pietra sopra e rimaniamo sulla stessa strada che non significa andare sempre d'accordo ma avere la consapevolezza che c'è un sentimento. Non si è sempre d'accordo su tutto altrimenti sarebbe un modo ideale e noioso. Abbiamo costruito cose insieme e ci ameremo. Siamo in democrazia, uno spera nel cambiamento, nel dialogo. Il mio sogno è che Giorgia Meloni sia al Pride», conclude la cantante. Ma i follower la criticano.