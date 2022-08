Morta Anna Rita Luceri, comica di Zelig del trio "Ciciri e Tria": uccisa da una malattia fulminante, aveva 48 anni

È morta all'età di 48 anni a causa di una malattia l'attrice salentina Anna Rita Luceri, membro del trio comico salentino "Ciciri e Tria". Il gruppo è conosciuto a livello nazionale per la loro partecipazione a Zelig. Completavano il trio, che con la sua effervescenza ed allegria ha avuto riconoscimenti in tutta Italia, Carla Calò e Francesca Sanna che in un post sui social ricordano l'amica così: «Stretta a noi per sempre!». Musica, teatro e spettacolo avevano caratterizzato il percorso professionale di Anna Rita Luceri, originaria di Martano (Lecce), che da qualche tempo aveva deciso di provare la carriera da solista.

Chi era Anna Rita Luceri

Anna Rita Luceri era originaria di Martano, in provincia di Lecce, aveva 48 anni ed era nota al grande pubblico della Tv come membro del trio "Ciciri e Tria", con il quale aveva debuttato a Zelig. Il cavallo di battaglia delle comiche del tacco d'Italia era quello di tre donne salentine coinvolte nella preghiera. La donna oltre Zelig, aveva nel suo curriculum anche partecipazioni a Tu sì que vales, Quelli che il calcio, Domenica Cinque e Colorado. Ad Anna Rita era stata diagnosticata una malattia fulminante circa due settimane fa. Fonti familiari rivelano che da giorni la donna si trovava in un stato di assopimento a causa di una febbre alta e prolungata. Disposta l'autopsia per accertare con chiarezza i motivi del decesso.

