Amici, lutto per l'ex ballerino Andreas Muller: «Speravo che le lacrime fossero finite»

Un ex ballerino professionista di Amici ha dovuto dire addio a una persona molto importante della sua vita, che lo ha accompagnato durante gli anni della sua formazione professionale, sostenendolo sempre e dandogli tanta forza. La dedica su Instagram ha commosso molto per le parole delicate e profonde. Il dolore che il ballerino prova in questo momento è molto forte. Si tratta di Andreas Muller, ex professionista, che ha raggiunto il successo televisivo grazie ad Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Andiamo a leggere la sua dedica allo zio, scomparso nelle ore precedenti.

La dedica di Andreas Muller

Andreas Muller ha scritto una lunga dedica allo zio che in queste ore è venuto a mancare, dopo una lunga ed estenuante lotta contro il tumore.

«Hai mollato la presa, non ce l’hai più fatta a portare avanti questa battaglia contro un mostro schifoso che negli ultimi anni ti ha massacrato, fatto vivere l’inferno e che ha deciso di portarti via da noi troppo presto.