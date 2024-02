Amadeus, cosa farà adesso? Da Affari tuoi alla nuova super offerta Rai (con Fiorello): ecco il futuro del re di Sanremo

C’è un tormentone parallelo a quello che già impazza sotto forma di domanda tra addetti ai lavori e dirigenti Rai, ovvero «Chi arriverà a Sanremo dopo Amadeus?».

Riguarda il futuro di Amadeus dopo Sanremo: con la finale del Festival 2024, che ha fatto registrare addirittura il 74,1% di share, si è ufficialmente chiusa l’era Amadeus e tutti già si chiedono: «Ma cosa farà Amadeus dopo Sanremo?». C’è da scommettere che dopo i record conquistati, l’ex dj passi in un modo o nell’altro all’incasso. Ma il suo futuro non è a Sanremo. Al netto di ulteriori ripensamenti, che mai come quest’anno avrebbero del clamoroso.

Sanremo 2025, i 7 nomi per il dopo Amadeus: chi lo sostituirà? Ipotesi Bonolis e Conti (ma non solo)

La fine dell'era Amadeus

Sì, perché anche se Fiorello ci scherza su («Il momento critico sarà ad agosto, se passiamo agosto sarà sicuro che non torna»), l’ormai ex conduttore e direttore artistico del Festival sembra fermo nella sua decisione di consegnare le chiavi dell’Ariston ai vertici Rai. «Ne riparliamo tra 15-20 giorni. Adesso lasciamo decantare la cosa», prende tempo l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. Ma Ama, che il capo ufficio stampa Rai, tessendone le lodi, definisce addiritura «il padrone del Festival», è netto: «Non ho pensieri professionali. Voglio solo godermi un po’ di tempo libero, stare con la mia famiglia. E andare a vedere qualche partita in più dell’Inter».

Affari tuoi e la nuova missione

Da domani riprenderà “Affari tuoi”, il game show che conduce con successo nel pre-serale di Rai1 da un anno e mezzo, le cui puntate vengono registrate al Teatro delle Vittorie a Roma. Nei prossimi mesi, poi, comincerà a girare per l’Europa per scoprire format da importare in Italia, alla ricerca di nuove sfide televisive. All’indomani dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ribadisce: «Io avevo detto che era l'ultimo Festival già a maggio. Sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi (farci con Fiorello) proseguire ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro, ad altre idee, altre sfide, altre scommesse».

L'offerta della Rai

La Rai ha già offerto a lui e a Fiorello un varietà per il prossimo autunno, naturalmente in prima serata su Rai1. Amadeus frena: «Con Ciuri ci conosciamo da sempre. Ma dopo gli esordi a Radio DeeJay, ognuno ha fatto il proprio percorso. Ci siamo trovati in diverse occasioni, da “Stasera pago io” in poi. Ma lui è uno showman, io faccio quiz e programmi musicali. L’amministratore delegato Rai ha avuto l’idea di questo varietà, “Attenti a quei due”, ma in questo momento bisogna azzerare tutto. Ciascuno di noi ha bisogno di tornare nel proprio mondo. Ci penseremo ad agosto, quando saremo in vacanza insieme. Magari faremo qualche evento o qualche altra cosa insieme, ma per ora non c’è nulla», dice. Insomma: non solo quello del Festival di Sanremo, ma anche il futuro di Amadeus sembra essere coperto da una gigantesca ignognita.