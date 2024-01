Adam Jendoubi, incidente stradale a Napoli: grave l’attore dei video di Liberato e del film "La paranza dei bambini"

Grave incidente stradale all’alba di ieri, in terapia intensiva giovane attore de «La paranza dei bambini» con ruolo di Aucelluzzo e dei video di Liberato.

È rimasto gravemente ferito il 23enne Adam Jendoubi, napoletano di origini tunisine e polacche. Cresciuto a Forcella, è ritenuto uno degli attori emergenti e volto nuovo delle fiction napoletane: è stato scelto come protagonista di quasi tutti i videoclip delle canzoni di Liberato.

Ieri mattina, poco prima delle 8, il 23enne è stato coinvolto in un incidente in viale delle Terme, a Castellammare.

Per cause da accertare, il giovane attore ha perso il controllo del suo Honda SH 125 ed è caduto sull’asfalto. Il personale del 118 è stato costretto a una prima rianimazione: il giovane era già in arresto cardiaco. Rianimato e stabilizzato, è stato all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è ricoverato in terapia intensiva e in pericolo di vita. Adam Jendoubi ha riportato fratture multiple al cranio. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri della sezione radiomobile.