Cinema, Stefano De Martino: «Farò un film molto bello, l'unica pecca potrei essere io»

Premiato al Festival del Cinema e della Tv di Benevento come miglior conduttore della stagione televisiva Stefano de Martino nnuncia un nuovo progetto che lo vedrà protagonista: «Farò un

film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Nanni Moretti, il ritorno: «Caro Diario, Cannes sarà... VENEZIA PAY Quattro personaggi manca un po' l'autore

Quattro personaggi manca un po' l'autore

Non so come verrà, ma in promozione dirò che è venuto benissimo. Il film è molto bello, l'unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi».

De Martino, premiato al Bct, il Festival di Benevento sta già preparando il ritorno del programma di successo 'Stasera tutto è possibilè e soprattutto la serata di celebrazione per i 60 anni di Rai2 che si terrà il 4 novembre.