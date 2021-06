Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Spesso il cinema francese riesce a trasformare l'acqua di colonia in Chanel numero cinque. Questa volta la magia non riesce e il risultato, seppure rimanga di livello accettabile, appare sciapo. Ispirato a una commedia mai messa in scena di Daniel Cohen, il film mette sul piatto quattro personaggi senza sfumature di sorta, quasi delle maschere: Léa, buona e bella, felice ed invidiata, il marito infelice e invidioso come l'amica della moglie,...