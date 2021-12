Stretto di Messina, grossa tartaruga marina salvata la vigilia di Natale: è stata ribattezzata Noel

L'hanno chiamata Noel. Un nome che dice tutto. Si perché lei, una grossa tartaruga marina di ben 37 chili, è stata recuperata e salvata da morte certa proprio ieri, la Vigilia di Natale, dalla Guardia Costiera di Messina. La tartaruga infatti, era stata avvistata nelle acque dello Stretto mentre, in evidente difficoltà, stentava ad immergersi e galleggiava in maniera anomala. A quel punto era scattato l'intervento di recupero con il successivo trasferimento nel Centro di Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone dove, grazie alla professionalità degli operatori che dal 2006 si adoperano per salvare le tartarughe, è stata ricoverata.

APPROFONDIMENTI ROCCA DI PAPA Rocca di Papa, 30enne precipita per 20 metri nel dirupo per salvare... FILIPPINE Selfie con il coccodrillo: attaccato e morso si salva per miracolo CORTINA Cervo sbuca sulla strada e centra una moto: pilota salvo per... ALASKA Orca spiaggiata a centinaia di metri dal mare in Alaska, i... USA Cucciolo di procione incastrato con la testa nel tombino viene... ANIMALI Migliaia di tartarughe salvate in extremis dalle acque gelide... THAILANDIA Elefantino investito da un motociclista rianimato con il massaggio...

Belluno, un cervo gli piomba sull’auto sulla statale 50, Riccardo: «Io salvo per pochi centimetri»

Orca spiaggiata a centinaia di metri dal mare in Alaska, i soccorritori: «Mai visto nulla del genere»

«Come ogni anno, hanno spiegato poco fa gli operatori del Centro calabrese gestito dalla Blue Conservancy, non poteva mancare il soccorso della Vigilia di Natale». La tartaruga, una femmina ribattezzata Noel, presentava una pinna in necrosi strozzata da una lenza e varie ferite alla testa e al carapace. Ferite, fortunatamente non gravissime che probabilmente significheranno il suo ritorno nel suo mare presto. Giusto il tempo di rimettersi in forze per tornare a vivere nuove, mirabolanti avventure.