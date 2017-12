Tartaruga di 20 chili trovata morta spiaggiata

di Marco Feliziani

Una tartaruga di circa 20 chili della specie Caretta caretta è stata trovata morta questa mattina sulla spiaggia in località Casalaccio, a Pescia Romana (Viterbo). Una immagine tristissima quella che si è presentata ad alcuni pescatori che, vedendo l’animale privo di vita, hanno allertato la Guardia costiera di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Montalto di Castro che hanno attivato il protocollo che vede, in questi casi, chiamare il servizio veterinario della Asl di Tarquinia.Da una prima osservazione della dottoressa Antonella Troise, la tartaruga è stata rigettata dal mare da almeno una ventina di giorni poiché il corpo era in stato di decomposizione. L’esemplare misura 90cm di lunghezza per 60cm di larghezza, trovato sulla spiaggia a circa 15 metri dalla riva; non mostrava segni o lesioni particolari per poter attribuire la causa della morte. La polizia locale ha provveduto a chiamare una ditta incaricata per lo smaltimento della carcassa. Non è la prima volta che questo tratto di mare della costa tirrenica rigetta a riva animali morti.La scorsa estate i villeggianti avevano rinvenuto sempre sulla spiaggia di Pescia Romana un delfino privo di vita. Nel febbraio del 2016, invece, un delfino spiaggiato vicino alla foce del fiume Fiora era stato salvato da un vigile del fuoco di Viterbo che, assieme ad alcune persone del luogo, era riuscito a indirizzare l’animale verso il mare aperto.