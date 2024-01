Enorme squalo bianco da oltre 600 chili avvistato a Capodanno: si chiama Breton ed è un celebre "artista"

Un enorme squalo bianco di oltre 600kg, di dimensioni paragonabili a quelle di un'automobile, ha deciso di fare un saluto dalla costa della Florida per Capodanno, quando è stato avvistato nei pressi di Daytona Beach. Come è riportato da Cbs News, il nome dello squalo è Breton ed è costantemente monitorato dai ricercatori sin dal 2020, l'anno in cui è stato per la prima volta identificato e gli è stato posto un rilevatore. Breton, tuttavia, non è celebre soltanto a causa delle sue incredibili dimensioni.

In effetti, è stata la sua carriera da "artista" a portarlo alla fama.

Il disegno di Breton

Breton è lungo circa 4 metri e pesa oltre 600kg ed è monitorato dall'organizzazione scientifica marina non-profit OCEARCH sin dal 2020. Quell'anno, e più precisamente nel mese di settembre, lo squalo è stato avvistato, per la prima volta, in Nova Scotia, vicino l'isola di Scaterie. Tenendo in considerazione l'ultimo avvistamento, relativo al giorno di Capodanno 2023, possiamo concludere che Breton ha viaggiato davvero molto: lo squalo ha percorso più di 50mila chilometri negli ultimi tre anni. Non è la prima volta che Breton decide di salutare la Florida in questo periodo, e in particolare le sue doti lo hanno reso virale nel 2022, quando il percorso tracciato dal rilevatore sembrava tracciare proprio la sagoma di uno squalo: l'“autoritratto” di Breton, disegnato nelle acque dell'oceano, è stato condiviso centinaia di migliaia di volte.