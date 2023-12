Surfista 15enne muore sbranato da uno squalo davanti al padre, nuovo allarme in Australia: è la terza vittima in sette mesi

Continuano gli attacchi degli squali in Australia. A perdere la vita questa volta un ragazzo di 15 anni, sbranato mentre faceva surf insieme al padre al largo di una spiaggia isolata della penisola di Yorke, Ethel Beach, a ovest di Adelaide.

L'incidente

È stato sbranato a morte da uno squalo bianco Khai Cowley, 15enne australiano, recuperato senza vita nella spiaggia di Ethel Beach, nella penisola di Yorke, a ovest di Adelaide.

Il ragazzo, in compagnia del padre, stava facendo surf a largo quando è stato attaccato da un esemplare lungo quasi quattro metri, secondo quanto riportato al New York Post da Tim Philip, un surfista che si trovava lì. «Ho iniziato a scendere verso la spiaggia e ho potuto vedere il padre sugli scogli che urlava e suo figlio che nuotava verso di lui. Poi ha iniziato a tornare verso il mare. Ero nell'acqua e ho deciso di afferrarlo e trascinarlo di nuovo a riva, dalle persone sulla spiaggia. Ho fatto tutto quello che potevo», ha raccontato Philip.

La Polizia dell'Australia Meridionale ha informato di aver appreso di un attacco alle 13.30 di ieri, ora locale. «Purtroppo, il corpo di un adolescente è stato recuperato dalle acque», ha informato la Polizia. Un residente della zona, Martin Goody, ha detto alla Abc che il ragazzo si trovava a «30-40 metri dalla riva» quando è stato attaccato. Ha aggiunto che quelle acque sono frequentate dagli squali, ma che ultimamente non se ne vedono molti. L'attacco mortale di oggi segue altri episodi che si sono verificati in questa estate australe: in maggio, un surfista è stato ucciso al largo della penisola di Eyre, nell'Australia Meridionale, mentre in febbraio una ragazza è stata sbranata da uno squalo in un fiume a Perth, capitale dell'Australia Occidentale. L'Australia è soggetta al maggior numero di attacchi di squali ad esseri umani nel mondo dopo gli Usa, ma secondo gli esperti un maggior numero di avvistamenti non comporta necessariamente un aumento nella popolazione di questi pesci.