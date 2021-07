Orso si arrampica sull'albero: scorpacciata di ciliegie. Il video diventa virale

Un orso sale con grande agilità su una pianta di ciliegie per una scorpacciata all'entrata del paese di Roccaraso, a ridosso del Parco Nazionale d'Abruzzo, in provincia dell'Aquila. La scena è stata immediatamente ripresa con i telefonini e riversata su social network. L'orso, un bellissimo esemplare in ottima salute, per niente spaventato dai residenti che lo stavano filmando, si è arrampicato sull'albero, molto alto, a caccia di ciliegie grandi e rosse di cui è golosissimo. «Quest'anno non le mangeremo» si sente commentare in sottofondo nel video.

Diverse le persone che hanno filmato il plantigrado mentre si arrampicava sull'albero nel giardino del ristorante La Fattoria. L'orso ha il radiocollare, il che significa che viene costantemente monitorato dal Parco. Forse di tratta di Jaun Carrito, il figlio di Amarena, l'orsa che con i suoi quattro cuccioli fu la star dell'estate 2020, un parto eccezionale studiato in tutta Europa. In parco, poim in serata ha fatto sapere che si tratat dell'orsa Bambina.