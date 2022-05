Francia, trovata morta l'orca dispersa nella Senna: falliti i tentativi di riportarla al mare

Non ce l'ha fatta l'orca dispersa nella Senna, in Francia, che da giorni le autorità francesi stavano cercando di indirizzare verso il mare. L'animale è stato trovato morto questa mattina nel fiume, tra Rouen e Le Havre e sarà rimorchiato per consentire agli esperti di praticare un'autopsia e accertare le cause della morte.

APPROFONDIMENTI FRANCIA Orca marina avvistata nel fiume Senna: forse allontanata dal branco SICILIA Stretto di Messina, grossa tartaruga marina salvata la vigilia di... E' MORTA KINA, LA PSEUDORCA PIù SOLA DEL MONDO. GLI AMBIENTALISTI: Morta Kina, l'orca più sola del mondo: era chiusa in una... MARINA DI PRIOLO Siracusa, delfino morto intrappolato nella rete da pesca. La Riserva... IL CASO Orca Lolita, no dei giudici alla liberazione dopo 50 anni in una... LA PAURA Giappone, orca tenta di addentare l'addestratore: forse aveva fame

L'avvistamento

L'esemplare di orca era stato avvistato nel fiume durante il finesettimana. Un raro evento che aveva fatto scattare immediatamente le procedure per ricondurlo verso il mare - il suo habitat naturale - con il supporto di stimoli sonori. Ogni tentativo era però fallito e le autorità si stavano preparando ad abbattere l'animale. Oggi però l'ong Sea Shepherd France ha confermato di aver avvistato e ritrovato il cadavere dell'orca alle 11:48 e di essere in attesa dell'intervento dei mezzi statali per il recupero.

Nous avons malheureusement retrouvé le cadavre de l'orque ce matin à 11h48. Nous sommes actuellement avec elle pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie. Nous attendons l'équipe mobilisée par l’État pour la récupérer. pic.twitter.com/kHunMaxGyt — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) May 30, 2022

Si attende l'autopsia

Su Twitter, l'associazione ha scritto "trovato il corpo dell'orca lunedì mattina alle 11:48. Siamo attualmente con lei per evitare che il suo corpo venga colpito da una nave, che comprometterebbe l'autopsia. Stiamo aspettando che la squadra mobilitata dallo Stato lo recuperi ”.

Ora il corpo dell'animale sarà rimorchiato fino alle rive della Senna, «dove verranno posizionati i mezzi di sollevamento per consentire a chirurghi veterinari e biologi esperti di effettuare un'autopsia e operazioni di campionamento, finalizzate a raccogliere il maggior numero di informazioni possibili e a cercare di stabilire le cause del vagabondaggio e della morte di questa orca», ha dichiarato la prefettura francese.