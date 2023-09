Commander, il cane di Joe Biden ama mordere agenti segreti: è la decima volta che azzanna il personale della Casa Bianca

Il cane di Joe Biden potrebbe passare dei guai visto che continua a mordere dipendenti, militari, agenti segreti e personale di servizio alla Casa Bianca.

In questi giorni Commander, questo il nome del pastore tedesco entrato nella famiglia Biden nel 2021, ha di nuovo fatto assaggiare i suoi canini ad un dipendente dei servizi segreti statunitensi causando ulteriore malumore visto che l'animale sembra non gradire troppo le persone che si aggirano attorno ai suoi 'padroni'.

La Casa Bianca ha informato che un ufficiale di divisione in uniforme è l'ultima vittima dell'animale. Elizabeth Alexander, direttore delle comunicazioni della first lady, Jill Biden, ha ammesso che la Casa Bianca potrebbe essere un ambiente stressante per un animale domestico e per questo la famiglia Biden sta cercando in ogni modo di gestire ed educare Commande e il suo carattere imprevedibile negli ambienti della Casa Bianca.



I Biden si sono detti «incredibilmente grati ai servizi segreti e al personale della residenza per tutto ciò che fanno per mantenere loro, la loro famiglia e il paese al sicuro». Il fatto è che Commander ha manifestato comportamenti aggressivi per ben 10 volte incluso un incidente che ha richiesto una visita in ospedale di un ufficiale delle forze dell'ordine per una medicazione. I Biden sono preoccupati poiché il loro amato Commander è il secondo pastore tedesco a comportarsi in modo aggressivo con il personale della Casa Bianca. Anche il primo cane tedesco che si chiamava Major ha dato grattacapi fintanto che sono stati costretti a spedirlo a casa di amici.