Cina, aumenta la fauna selvatica con le aree protette: diminuiscono le minacce per le specie rare

In Cina si vedono grandi miglioramenti nella fauna selvatica, che continua ad aumentare, grazie alle aeree protette. Le condizioni di vita delle specie rare e minacciate in Cina hanno visto notevoli miglioramenti grazie all'impegno attivo del Paese nella protezione della biodiversità e nel ripopolamento degli ecosistemi. Lo ha dichiarato ieri Cui Shuhong, funzionario del ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente in una conferenza stampa. La popolazione di diverse specie rare e minacciate si è gradualmente ripresa. Infatti, il numero di tigri siberiane, elefanti asiatici e ibis crestati è cresciuto rapidamente, come ha spiegato il funzionario. Cui ha poi aggiunto che le specie minacciate quali il panda gigante selvatico, l'antilope tibetana e il cervo milu ora vivono in ambienti migliori e che, in particolare, il panda gigante è stato rimosso dalla lista degli animali in pericolo, dal momento che attualmente sono 1.800 gli esemplari che vivono in natura.

Secondo il funzionario, il miglioramento delle condizioni di vita della fauna selvatica cinese è dovuto all'impegno del Paese nel creare un sistema piuttosto ampio di riserve naturali, con lo scopo di proteggere vaste aree di ecosistemi naturali in modo sistematico e completo. Cui ha proseguito spiegando che alla fine del 2019, la Cina aveva 11.800 riserve naturali, che rappresentano il 18% della superficie del Paese e soddisfano, prima del previsto, l'obiettivo degli Aichi Target a tutela della biodiversità di proteggere il 17% delle aree terrestri. Inoltre, sono stati istituiti diversi giardini botanici e basi per l'allevamento della fauna selvatica, presso i quali vengono accudite con successo varie specie rare e in pericolo.