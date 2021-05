Il ritorno del castoro, in Italia era estinto da 5 secoli: avvistato un esemplare in Friuli

Estinto in Italia già da cinque secoli, a causa della caccia intensissima alla quale è stato soggetto per troppo tempo, torna in Italia il castoro. Riapparso da un paio d'anni, ha fatto la sua comparsa nella foresta di Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un solo esemplare, arrivato dall'Austria, ma è un ritorno che rappresenta una buona notizia per la biodiversità così minacciata. E non è l'unica nota positiva, stando al nuovo report «Biodiversità a rischio 2021» di Legambiente. Un'altra notizia straordinaria riguarda i nuovi avvistamenti della foca monaca sulle coste del Salento e del mare della Calabria.

Poi c'è il caso dello sciacallo dorato, carnivoro poco più grande di una volpe, originario dei Balcani meridionali, arrivato nel 1984 in Italia: quest'anno c'è stata la prima riproduzione a Parma e lo sciacallo dorato, che si nutre di carcasse e piccoli animali, pare destinato a continuare la sua marcia silenziosa nel nostro Paese. Anche nei nostri mari, minacciati da pesca eccessiva, cambiamenti climatici e inquinamento, abbiamo assistito a delle bellissime storie di ritorni. Nel 2020 sono stati registrate oltre 200 nidificazioni sulle nostre spiagge della grande tartaruga marina Caretta caretta, specie minacciata di estinzione. Questo è in parte il risultato del ridotto disturbo registrato nel 2020, ma anche della maggiore attenzione da parte di tutti e dell'impegno di tante associazioni.