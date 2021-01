Il padrone è ricoverato, il cane lo aspetta per una settimana fuori dall'ospedale. L'amicizia che commuove

Un cane ha trascorso giorni interi fuori da un ospedale dove era ricoverato il suo padrone malato, e lo ha aspettato finché non è stato dimesso. Una storia commovente che arriva dalla Turchia, a conferma che il cane è davvero e senza ogni dubbio il migliore amico dell'uomo. L'animale, di nome Boncuk (che in turco significa 'perlina') ha seguito l'ambulanza che ha trasportato il suo padrone in ospedale a Trabzon, lo scorso 14 gennaio.

Giorno dopo giorno, dal mattino fino al calare della notte, si è poi piazzato davanti alla porta della struttura - riferisce l'agenzia di stampa Dha, citata dal Guardian - fino a quando il suo padrone, Cemal Senturk, è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa con lei. La figlia di Senturk ha anche aggiunto di aver portato a casa il cane ma che lui era poi tornato di corsa fuori dall'ospedale, forse perché non voleva lasciare solo il suo proprietario.

Una guardia di sicurezza dell'ospedale, Muhammet Akdeniz, ha detto all'agenzia Dha: «Viene tutti i giorni intorno alle 9 e aspetta fino al calar della notte. Quando la porta si apre, infila la testa dentro». Mercoledì, il cane e il padrone si sono finalmente riuniti, quando Senturk è uscito dall'ospedale in sedia a rotelle. L'uomo è stato poi dimesso ed è tornato a casa con Boncuk, sempre più il suo migliore amico.

