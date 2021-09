Barriera corallina in pericolo: in Florida ricreano l'habitat per studiare la malattia misteriosa

In Florida biologi stanno ricreando l'habitat della barriera corallina per cercare di salvarla. Una misteriosa malattia sta causando una grave perdita di tessuto che ha ucciso circa la metà delle specie di coralli duri. Una malattia incredibilmente devastante per loro: una volta che una colonia viene infettata uccide infatti dal 90% al 100% dei tessuti. Ecco perché gli scienziati del Coral Rescue Center stanno ricreando il loro habitat naturale: salvare queste specie è importantissimo per l'ambiente.

APPROFONDIMENTI AMBIENTE Creme solari, dopo le Hawaii anche la Thailandia le mette al bando:... AUSTRALIA Riscaldamento globale, studenti vincono causa contro il Governo... OCEANO INDIANO Mauritius verso la riapertura: sì al turismo ma solo per i... PARADISI TERRESTRI In Belize si vende un'isola con super resort extralusso e...