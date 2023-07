Balena con due cuccioli (forse gemelli) filmata in Australia: il raro avvistamento di Nigaloo Aviation

Il team di Nigaloo Aviation che opera nel Western Australia, ha filmato un evento più unico che raro.

Una megattera, infatti, è stata ripresa dall'alto mentre nuotava con ben due cuccioli. Un fatto estremamente insolito. Tanto che al momento non è chiaro se siano gemelli o se uno dei due sia stato in qualche modo "adottato".

In ogni caso, stando a quanto appurato sinora, l'incredibile famigliola sembra procedere con tranquillità con i cuccioli che viaggiano assieme alla mamma nuotandole vicino, uno per fianco.

"Auguriamo loro tutto il meglio, hanno commentato I ricercatori, quello toccato alla grande balena è senza dubbio un compito molto impegnativo". Tenerli entrambi al sicuro, infatti, non sarà per nulla facile. Così come nutrirli. La soeranza è che possano vivere fino a divenire tanto grandi da poter difendersi e cavarsela da soli. Le megattere solitamente partoriscono un solo cucciolo in pieno inverno. Anche per questo, l'avvistamento odierno è da ritenersi eccezionale.