Ruba uovo di alligatore dallo zoo, scoperta 20 anni dopo: il rettile viveva nel suo giardino come animale domestico

Aveva rubato un uovo di alligatore 20 anni fa. Quando il rettile è nato, si chiama Tewa, lo ha tenuto in casa come animale domestico ma lo zoo Texas Parks and Wildlife, in Texas, ora ha deciso di riprendersi il suo alligatore. I funzionari lo hanno trovato nel cortile di un' ex volontaria dello zoo. La femmina di alligatore è diventata lunga due metri.

Tewa è stata scoperta quando un guardiacaccia stava indagando su un incidente di caccia separato e non correlato al furto dell'uovo vent'anni fa. Il guardiacaccia si è fermato a casa dell'ex volontaria dello zoo per fare domande relative a quell'incidente e ha trovato l'alligatore. Tewa era tenuta in un recinto, in catene, nel cortile della casa.

«C'era una piccola pozza d'acqua in cui l'alligatore poteva immergersi completamente e muoversi, ma che era comunque troppo stretto per lei», ha detto il guardiacaccia Shugert a Insider.

La donna ha raccontato di aver rubato l'uovo dallo zoo Animal World and Snake Farm, situato a New Braunfels, a circa 30 miglia a nord-est di San Antonio, quando lavorava lì come volontaria più di due decenni fa e da allora aveva allevato Tewa come animale domestico.

Il possesso di un alligatore è regolamentato in Texas ma richiede permessi adeguati. La donna, che non è stata identificata pubblicamente, è stata citata per possesso illegale di uova di alligatore e possesso illegale di un alligatore. Ciascuno di questi reati prevede una multa fino a 500 dollari.

Jarrod Forthman, vicedirettore dello zoo, ha dichiarato a Insider di essere stato contattato dal Texas Parks and Wildlife qualche settimana fa a proposito dell'alligatore. Ha detto che la persona che possedeva Tewa stava facendo un buon lavoro nel prendersi cura di lei, ma che era cresciuta al punto da aver bisogno di un recinto più grande. Così lo zoo ha deciso di riprenderlo.

«Se non fossimo stati in grado di accoglierla, l'alligatore sarebbe stato sottoposto a eutanasia. A quel punto abbiamo deciso di offrirle una casa per sempre», ha detto Forthman. Sono andati a catturare l'alligatore e l'hanno reinserito nello zoo, dove ora sta benissimo e va d'accordo con gli altri alligatori nel suo nuovo habitat.

Forthman, che lavora allo zoo da 19 anni, ha detto che il presunto furto di uova è avvenuto poco prima del suo arrivo, quando lo zoo non era ancora accreditato. Ha aggiunto che gli alligatori possono deporre decine di uova alla volta e che se qualcuno ne avesse infilato una in tasca all'epoca, sarebbe potuto passare inosservato.

In un video postato su Instagram che mostrava il trasferimento di Tewa e il suo ingresso nel nuovo habitat, il Texas Parks and Wildlife ha dichiarato: «Gli alligatori non sono dei buoni animali domestici».

Sebbene gli alligatori possano sembrare carini quando nascono continuano a crescere per il resto della loro vita, che può andare dai 40 agli 80 anni, e possono raggiungere più tre metri e mezzo. Forthman ha detto che spera che la storia di Tewa possa contribuire ad aumentare la consapevolezza degli sforzi di conservazione e ad educare il pubblico. Ha anche detto che lo zoo si dispiace per l'anziana proprietaria. «Le abbiamo fatto sapere che può venire in qualsiasi momento a vedere l'alligatore ma da lontano», ha detto.

