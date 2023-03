Este. Ricevono aiuti Covid per 200 mila euro senza averne diritto: tre indagati

Hanno intascato i contributi Covid senza averne diritto, tre finanziamenti da 200 mila euro. Sono tre gli indagati in concorso e a vario titolo per reati tributari, fallimentari, societari e per l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in qualità di amministratori di una società operante in provincia di Padova nel settore dell'allevamento e del commercio di bovini e carne da macello (musica da FiftySounds)