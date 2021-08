TikTok, nuove misure di protezione per gli utenti tra i 13 e 17 anni

Una delle grandi problematiche riguardanti l’uso dei social network ai giorni nostri sta nella difficoltà di assicurarsi l’accesso limitato dei minori. O, per dirla in altre parole, garantire misure protettive nei confronti dei minori che hanno accesso ai social network. Nel caso di TikTok, l’app è vietata ai minori di 13 anni. Un primo passo per garantire il rispetto di questa regola è la classificazione 12+ nell’App Store. Il che consente di bloccare il download direttamente dalle impostazioni del dispositivo. Inutile sottolineare che poi, per accedere effettivamente ai servizi di TikTok, è necessario inserire la propria data di nascita. Il che presupporrebbe una mozione di fiducia in chi si iscrive che spesso tuttavia deve fronteggiare l'inserimento di date farlocche. In che modo, dunque, TikTok protegge i minori che navigano nell’app? Musica: Elevate from BenSound

LEGGI ANCHE: MTV VMAs 2021, le nomination: in vetta Justin Bieber, Megan Thee Stallion e Billie Eilish

APPROFONDIMENTI SOCIAL Su TikTok sbarcano "gli alieni": ecco la data del...