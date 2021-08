Robot distribuisce cibo e medicine a chi è in isolamento Covid: l'idea innovativa in Indonesia

Lui è Robot Delta, il robot che a Surabaya, in Indonesia, consegna medicine, cibo e bevande alle persone che si trovano in isolamento a causa del Covid. Comandato a distanza con un telecomando, Robot Delta aiuta chi è in difficoltà e spruzza disinfettante in giro per il villaggio. Utile ed educato, è anche in grado di emettere suoni: saluta e augura buona guarigione alle persone che assiste. È realizzato con articoli per la casa riciclati, come cuociriso, monitor, tubi in PVC, secchi di plastica e giocattoli usati. L'idea è geniale: Robot Delta sembra a tutti gli effetti l'assistente perfetto in un momento di difficoltà come questo.