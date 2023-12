Fortnite Capitolo 5, l'annuncio incredibile: ora è ufficiale

Tutta la gioia di una comunità ha fatto sentire il suo rumore, virtuale, per la grande notizia. Epic Games ha mandato un messaggio alla community di Fortnite annunciando il ritorno della mappa "nostalgica" durante la fase ingame del Capitolo 5. L'isola storica del battle royale, rieditata con Unreal Engine 5, farà parte della Roadmap 2024 del gioco, come confermato su X. Questa notizia ha alimentato il fervore dei milioni di appassionati che conservano ricordi affettuosi della Stagione OG di Fortnite. La Roadmap del Capitolo 5 promette anche un evento crossover tra Fortnite e LEGO, insieme a molte altre attività, comprese sfide ad alto contenuto di ottani alla guida dei bolidi di Rocket League. Al momento - riporta everyeye.it - la community resta in attesa di ulteriori dettagli sulla finestra di lancio dell'isola OG di Fortnite, mentre il trailer di presentazione del Capitolo 5 offre uno sguardo alle nuove funzionalità e ai contenuti del Battle Pass.

Here we go. The Big Bang event will have one more showing at 11pm ET tonight.



We wanted to run multiple showings, but over the course of the day realized that wasn’t going to happen due to technical issues. Today didn’t go as we planned, so we’re granting the following to… pic.twitter.com/bXWaS4e3zH

— Fortnite (@FortniteGame) December 3, 2023